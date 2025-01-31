В одном районе Татарстана могут отменить единовременную выплату при рождении
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В Апастовском районе планируют отменить выплату в 10 тысяч рублей, которая предоставлялась при рождении ребенка. Сейчас соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.
Как сообщили «БИЗНЕС Online» в пресс-службе районной администрации, выплата изначально была введена как разовая мера в рамках Года семьи. Согласно проекту, будет отменено постановление, предусматривающее эту финансовую поддержку. Ранее ее могли получить жители района, прожившие на его территории не менее года.
В администрации уточнили, что пока не рассматривают возможность пересмотра данного решения или введения новых выплат.
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