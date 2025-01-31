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В одном районе Татарстана могут отменить единовременную выплату при рождении

В администрации уточнили, что пока не рассматри...

pixabay.com

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В Апастовском районе планируют отменить выплату в 10 тысяч рублей, которая предоставлялась при рождении ребенка. Сейчас соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Как сообщили «БИЗНЕС Online» в пресс-службе районной администрации, выплата изначально была введена как разовая мера в рамках Года семьи. Согласно проекту, будет отменено постановление, предусматривающее эту финансовую поддержку. Ранее ее могли получить жители района, прожившие на его территории не менее года.

В администрации уточнили, что пока не рассматривают возможность пересмотра данного решения или введения новых выплат.

Ранее мы писали о том, что музей Спасской башни Казанского Кремля закроют до 17 февраля.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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