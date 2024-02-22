В обращение была выпущена почтовая марка в честь «Игр будущего»

22 февраля была выпущена почтовая марка, которая была посвящена мультиспортивному турниру «Игры будущего» проходящим в столице РТ. Информация об этом была опубликована на сайте издателя отечественных марок и филателистической продукции.

Стоимость марки будет составлять 85 рублей. На ней изображена эмблема мероприятия – «Цифровое пламя».

В дополнение к марке были изготовлены штемпели специального гашения для Москвы и столицы Республики Татарстан, а также выпущены конверты первого дня, на которых представлены значимые архитектурные объекты: башня Сююмбике, мост Миллениум, Центр семьи «Казань» и собор Казанской иконы Божией Матери.

Кроме того, создана художественная обложка, состоящая из марки, виньетки и конверта с гашением специально для Казани.

Ранее, Александр Лукашенко вызвал бурную реакцию в зале на открытии «Игр будущего».