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В обращение была выпущена почтовая марка в честь «Игр будущего»

В обращение была выпущена почтовая марка в честь «Игр будущего»

АО «Марка»

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22 февраля была выпущена почтовая марка, которая была посвящена мультиспортивному турниру «Игры будущего» проходящим в столице РТ. Информация об этом была опубликована на сайте издателя отечественных марок и филателистической продукции.

Стоимость марки будет составлять 85 рублей. На ней изображена эмблема мероприятия – «Цифровое пламя».

В дополнение к марке были изготовлены штемпели специального гашения для Москвы и столицы Республики Татарстан, а также выпущены конверты первого дня, на которых представлены значимые архитектурные объекты: башня Сююмбике, мост Миллениум, Центр семьи «Казань» и собор Казанской иконы Божией Матери.

Кроме того, создана художественная обложка, состоящая из марки, виньетки и конверта с гашением специально для Казани.

Ранее, Александр Лукашенко вызвал бурную реакцию в зале на открытии «Игр будущего».

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