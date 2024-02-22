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Александр Лукашенко вызвал бурную реакцию в зале на открытии «Игр будущего»

Александр Лукашенко вызвал бурную реакцию в зале на открытии «Игр будущего»

РБК

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В рамках церемонии открытия «Игр будущего» с речью выступил президент РФ Владимир Путин.

После его выступления слово было передано лидерам других стран, присутствовавшим на открытии турнира. Одним из них был президент Беларуси Александр Лукашенко, на что зрители отреагировали бурными овациями.

Ранее, Роднина объяснила, почему Валиева стояла вместе с Путиным на «Играх будущего». Она считает, что лидер страны таким образом выразил поддержку фигуристке.

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