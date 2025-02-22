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В ночь на 23 февраля в Татарстане ожидаются туман и холод

При прояснениях температура воздуха может опуст...

Екатерина Елисеева

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Специалисты Гидрометцентра Татарстана предупредили об ухудшении погоды в республике накануне Дня защитника Отечества.

Ожидается, что в ночь на воскресенье, 23 февраля, а также в утренние часы на отдельных участках региона может образоваться туман. Кроме того, при прояснениях температура воздуха может опуститься до -23 градусов.

Появилось видео выступления Загитовой на льду Амура. Стало известно, что спортсменка выступила на границе России и Китая в рамках форума «ЗимФестАмур».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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