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В Нижнекамском районе «Лада Приора» сбила выбежавшего на трассу лося

Животное выжило и сбежало в лес. 

Госавтоинспекция Нижнекамска

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На трассе в Нижнекамском районе произошло ДТП с участием лося.

По информации Госавтоинспекции, водитель легкового автомобиля «Лада Приора» превысил скорость и сбил лося, который в этот момент выбежал из леса. Животное выжило и сбежало в лес.

В результате ДТП пострадала 24-летняя пассажирка «Лады». После аварии она обратилась за помощью к медикам, которые диагностировали у нее ушибы мягких тканей головы и кисти, а также ушиб головы. Девушка не нуждалась в госпитализации.

Ранее прокурор Татарстана рассказала о том, как чиновники пытаются оправдать свое многомиллионное имущество, и предупредила их о последствиях обмана.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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