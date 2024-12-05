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Прокурор Татарстана рассказал, как чиновники объясняют свой многомиллионный доход

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов рассказал...

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Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов рассказал о версиях, которые выдвигают чиновники для объяснения, откуда у них многомиллионное имущество.

По словам прокурора, иногда государственные служащие пытаются оправдать законность своих доходов, предоставляя фиктивные документы о займах или дарении, а также инициируя судебные разбирательства в пользу третьих лиц, которые якобы имеют право на это имущество. Такие действия только усугубляют ситуацию.

Например, однажды ответчик представил договор займа на сумму 170 миллионов рублей, хотя его официальный договор составлял всего 2,5–3 миллиона рублей. Это вызвало вопросы о том, как он будет погашать займ.

Даже если версия кажется неправдоподобной, необходимо провести тщательную проверку, что может привести к затягиванию процесса.

Суяргулов напомнил, что в России действует принцип, согласно которому чиновник должен доказать законность происхождения своего имущества. Это означает, что именно чиновник должен предоставить доказательства того, что его доходы были получены в соответствии с законом.

Также прокурор обращает внимание чиновников на то, что подделка доказательств в суде влечёт за собой уголовную ответственность.

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