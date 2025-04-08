В Нижнекамске задержали главного врача ЦРМБ Руслана Валеева

Источник подтвердил KazanFirst информацию о ситуации в медучреждении. Ранее сообщалось, что накануне в больницу пришли с обысками. Сотрудники рассказали, что в учреждении остро не хватает расходников, из-за чего плановые операции не проводятся. Это уже привело к гибели двух пациентов.

По словам медперсонала, трудности начались после назначения Валеева — с его приходом сменился поставщик, и с тех пор больница испытывает серьёзные перебои с необходимыми материалами.

Ранее мы писали о том, что на 3 месяца продлили арест девушке после смерти подруги на тюбинге.