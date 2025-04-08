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На 3 месяца продлили арест девушке после смерти подруги на тюбинге

Мать Дарьи Акиновой, присутствовавшая в суде, р...

pixabay.com

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Следственные органы считают, что Эвелина Якупова находилась за рулём Hyundai, к которому был привязан тюбинг. На нём каталась её подруга Дарья Акинова. Прогулка закончилась трагически — при движении по обледенелой дороге ватрушку занесло, и она на полном ходу врезалась в дорожный знак. Удары оказались смертельными, спасти девушку не удалось.

На очередном судебном заседании рассматривался вопрос о продлении меры пресечения. Судья предложил оставить Якупову под домашним арестом, и прокурор согласился с этим, отметив, что обвиняемая потенциально способна вмешиваться в процесс расследования или оказывать давление на свидетелей.

Мать Дарьи Акиновой, присутствовавшая в суде, рассказала, что подобный судебный процесс для неё — первый в жизни. Она призналась, что не имеет личных обвинений в адрес Якуповой, однако эмоционально переживает случившееся.

По решению суда, мера пресечения в виде домашнего ареста будет действовать до 27 июня 2025 года, пишет KazanFirst.

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