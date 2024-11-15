В Нижнекамске выявили загрязнение реки Иныш и порчу земель

На участке больше 55 тыс. кв. м был снят и передвинут плодородный слой почвы.

В Нижнекамске сотрудники Министерства экологии зафиксировали нарушения около р. Иныш. Все случилось на территории леса, по этой причине все документы были направлены в Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан.

Кроме того, анализ воды в водоеме показал, что в ней фиксируется превышение нормы вредных веществ. К примеру, марганца в реке в 20 раз больше, чем это разрешено.

Ранее мы писали о том, что прокуратура выявила нарушения при содержание моста через Казанку. Заказчик «Главтатдортранс» не контролировал обслуживание объекта.

По результатам проверки сотрудник прокуратуры внес представления в сторону руководителей компании «Мосты РТ» и ГКУ «Главтатдортранс». Одного человека уже привлекли к дисциплинарной ответственности