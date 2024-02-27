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В Нижнекамске в 10 раз сократилось количество жалоб на качество воздуха

В Нижнекамске в 10 раз сократилось количество жалоб на качество воздуха

mk.ru

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По результатам 2023 года в Нижнекамске и Альметьевске наблюдается улучшение ситуации с загрязнением воздуха. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Он подчеркнул, что за период с 2006 года предприятия Нижнекамского промузла сумели сократить выбросы на 35 тысяч тонн. В 2023 году заметно уменьшилось число жалоб со стороны местных жителей, чему способствует, в том числе, более тщательный контроль за качеством воздуха.

Также важное влияние на снижение обращений на состояние воздуха оказала созданная рабочая межведомственная группа по Нижнекамскому промузлу, сократив обращения жителей в 10 раз: если в 2018 году было 583 жалобы, то в 2023 - всего 60.

Ведомство экологии РТ управляет 17 станциями мониторинга качества воздуха, а также координирует работу 9 автоматических станций крупнейших предприятий республики, таких как «Нижнекамскнефтехим», «Татнефть», и «Танеко». Эти предприятия заключили соглашения о передаче данных в реальном времени на цифровую платформу. Планируется, что в ближайшем будущем таких станций будет 11.

Недавно в сеть мониторинга добавились данные от компании «ТАИФ-НК», дополнив круг организаций, участвующих в контроле за качеством воздуха.

Ранее, стало известно, что строительство мусоросжигательного завода в Казани приостановлено.

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