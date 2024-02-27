Строительство мусоросжигательного завода в Казани приостановлено

Министр экологии Александр Шадриков объявил о временной приостановке работ по строительству мусоросжигательного завода (МСЗ) в Казани.



Он напомнил, что реализацией проекта занимается министерство строительства республики, а швейцарско-японский консорциум Hitachi Zosen Inova, который должен был поставить оборудование, отказался принимать участие из-за санкций.



По его словам, изначально было обещано, что санкции не затронут экологические проекты, однако ситуация изменилась. Сейчас реализация работ была приостановлена.

«К сожалению, энергетическая утилизация твердых коммунальных отходов остается нашим единственным решением», — отметил Шадриков.

Ранее глава министерства строительства заявлял, что строительство возобновится после разрешения вопросов с оборудованием.

На данный момент инвестором проекта МСЗ является ООО «АГК-2», а инициальные планы предполагали завершение строительства к 2025 году.

Напомним, что с начала 2019 года Татарстан направил более 17,6 млрд рублей на решение экологических проблем.