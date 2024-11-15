В Нижнекамске снимают эпизод для шоу «Битва экстрасенсов»

Вчера в Нижнекамске Республики Татарстан снимали один из эпизодов телевизионного шоу «Битва экстрасенсов». Известно, что съемочная группа находилась с местными жильцами на улице Чабьинская, пишет НТР 24.

Выяснилось, что на одной фотографи в социальных сетях люди увидели Максима Левина.

По предварительной информации, эпизод с татарстанским городом будет частью выпуска, который можно будет увидеть на телевидении в следующем году. Так, съемочный процесс уже прошел.

Ранее мы писали о том, что у 34-летнего футболиста Федора Смолова пропали часы за 8 миллионов рублей. Мужчина оставил их в шкафу раздевалки, однако после игры ничего не нашел.

Известно, что 34-летний Федор Смолов вернулся в ФК "Краснодар" летом и уже забил 2 гола и провел 3 результативные передачи в 17 матчах.