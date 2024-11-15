Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

У 34-летнего футболиста Федора Смолова пропали часы за 8 млн рублей

Мужчина оставил их в шкафу раздевалки

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Футболист клуба "Краснодар" Федор Смолов не пошел к казанским правоохранителям после пропажи дорогих часов после игры с местным "Рубином", пишет РИА Новости.

Не так давно в издании "Спорт-Экспресс" говорилось, что часы исчезли у игрока после матча с футболистами Казани.

По сведениям портала, цена потерянных часов - примерно 7-8 млн рублей. Мужчина оставил их в шкафу раздевалки, однако после игры ничего не нашел.

Известно, что 34-летний Федор Смолов вернулся в ФК "Краснодар" летом и уже забил 2 гола и провел 3 результативные передачи в 17 матчах.

Ранее мы писали о том, что жительница Набережных Челнов отдала более 1,1 млн рублей экстрасенсам для снятия порчи. Об этом рассказали в МВД по Республике Татарстан.

Через некоторое время ей написал другой колдун и заявил, что она может пройти еще один курс лечения...

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

16 часов назад

Александру Бастрыкину доложат о смерти казанца от ожогов из-за прорыва трубы

Новости России

день назад

билайн бизнес обновил платформу «Единый мониторинг»

чем помыть поверхности после обработки от тараканов

Новости Казани

день назад

В Казани легковушка влетела в опору контактной сети, дорога перекрыта

Интересное в Казани

3 дня назад

Знаменитые источники витаминов не те, за кого себя выдают. Тест для тех, кто считает, что в лимоне больше всего витамина С, и ест чернику для зрения

теплый пол монтаж в Краснодаре

Новости Казани

день назад

В ГАИ прокомментировали ЧП на Танковой

Новости Казани

21 час назад

Водитель Kia сбил директора школы «СОлНЦе» в Казани и скрылся

Новости Татарстана

день назад

Татарстанец напоил 15-летнюю дочь возлюбленной и заставлял себя трогать

Новости Казани

день назад

Наташа Королева показала 78-летнюю маму, играющую на рояле в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Студента из Челнов отправили в ИК за интим с 6-классницей
Новости Казани
21 час назад

В Казани уже начали заливать каток

Кроме того, лед уже начал появляться в п. Дербышки

Новости Татарстана

10 минут назад

РЖД выделили 20 млрд рублей на повышение зарплат в регионах России

Новости России

день назад

билайн бизнес обновил платформу «Единый мониторинг»

Новости Татарстана

30 минут назад

В Нижнекамске снимают эпизод для шоу «Битва экстрасенсов»

Новости Казани

40 минут назад

У 34-летнего футболиста Федора Смолова пропали часы за 8 млн рублей
Челнинка отдала более 1,1 млн рублей экстрасенс...
Новости Татарстана
15 часов назад

Челнинка отдала более 1,1 млн рублей экстрасенсам для снятия порчи

Новости Татарстана

15 часов назад

Хозяина базы, с которой сбежали собаки и загрызли женщину, отправили под арест

Новости Татарстана

18 часов назад

Прокуратура выявила нарушения при содержание моста через Казанку

Новости Татарстана

18 часов назад

Роллы в Татарстане оказались опасны
Важное в РТ
6 дней назад

Какие нововведения по маркировке продукции должны учитывать производители воды и безалкогольных напитков?