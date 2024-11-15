У 34-летнего футболиста Федора Смолова пропали часы за 8 млн рублей

Футболист клуба "Краснодар" Федор Смолов не пошел к казанским правоохранителям после пропажи дорогих часов после игры с местным "Рубином", пишет РИА Новости.

Не так давно в издании "Спорт-Экспресс" говорилось, что часы исчезли у игрока после матча с футболистами Казани.

По сведениям портала, цена потерянных часов - примерно 7-8 млн рублей. Мужчина оставил их в шкафу раздевалки, однако после игры ничего не нашел.

Известно, что 34-летний Федор Смолов вернулся в ФК "Краснодар" летом и уже забил 2 гола и провел 3 результативные передачи в 17 матчах.

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