В Нижнекамске пройдет бал-маскарад на хоккейном матче

Хоккейный клуб «Нефтехимик» объявил о проведении бал-маскарада во время предстоящей встречи с командой «Сибирь». Игра состоится на ледовом катке «Нефтехим Арены» в рамках обычного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В текущем рейтинге восточной конференции «Нефтехимик» занимает 10-е место, тогда как новосибирская команда «Сибирь» расположилась на 8-й позиции той же конференции.

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