В Татарстане работающим пенсионерам с 1 января начали индексировать пенсии

Эдуард Вафин, руководитель отделения Соцфонда РФ в Татарстане, сообщил «Татар-информу», что уже с 1 января 2025 года пенсионеры региона ожидают повышение страховых пенсий по старости на 7,3%.

По его словам, данный вид пенсии является наиболее распространённым среди жителей региона, и более 1 миллиона 30 тысяч человек получают такие выплаты. Благодаря индексации средний размер страховой пенсии увеличится на 1 617 рублей, что составит 23 777 руб.. Вафин отметил, что это среднее значение: хотя процент повышения остаётся единым для всех пенсионеров, фактическая сумма прироста будет зависеть от начального размера пенсии каждого конкретного человека.

Кроме того, Вафин добавил, что процедура индексации будет осуществляться автоматически, как и в предыдущие годы, что избавит пенсионеров от необходимости посещения офисов Социального фонда. Все требуемые изменения будут внесены отделением фонда самостоятельно.