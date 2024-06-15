В Нижнекамске победитель лотереи не дождался конца Сабантуя и потерял приз

На Сабантуе в Нижнекамске проводили бесплатную лотерею с выигрышем в 100 тыс. рублей.

Когда настало время объявлять победителя, абсолютный батыр и победитель борьбы кореш Артём Морозов вытащил из лототрона номер 1080. Ведущие несколько раз объявлял в микрофон номер победителя, но перспективный обладатель 100 тысяч так и не нашёлся.

Организаторы праздника решили не вытаскивать новое число, а просто разыграть приз в следующем году.

Ранее мы рассказывали, что на Всероссийском Сабантуе побили рекорд по приготовлению «Азу по-татарски»