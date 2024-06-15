3 тысячи порций «Азу по-татарски» приготовили на Всероссийском Сабантуе

Глава Татарстана Рустам Минниханов поделился в своём личном телеграм-блоге, новыми деталями праздника: установлен новый рекорд по объёму приготовления национального блюда из мяса и картошки.

На Всероссийском Сабантуе, который проходит в Бардымском районе Пермского края, более 3 тысяч гостей накормили «Азу по-татарски».

Также глава республики отмечает, что участники праздника установили «рекорд по броскам» в борьбе куреш.

Ранее мы рассказывали, как пройдёт традиционный мусульманский праздник Курбан-Байрам в Казани.