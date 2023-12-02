Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В Нижнекамске планируют строительство делового центра

В Нижнекамске планируют строительство делового центра

Подписаться в Telegram

В Нижнекамске активно обсуждает проект создания многофункционального делового центра в 15-м микрорайоне, на пересечении проспекта химиков и проспекта Вахитова. По информации, опубликованной в паблике «Градостроитель Нижнекамска», в центре планируется разместить различные заведения общественного питания, апарт-отель, центр поддержки предпринимательства, конференц-зал, визит-зал и офисный центр.

Кроме того, рядом с деловым центром планируется создание бульвара с торговыми площадями на первых этажах и многоуровневым паркингом. Все остальные территории 15-го микрорайона предполагается застроить новыми комфортабельными жилыми комплексами. В администрации отмечают, что в Нижнекамске не хватает современных, качественных офисных помещений.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

18 часов назад

Собчак прокомментировала сериал «Слово пацана»

Интересное в Казани

день назад

“Мы давно мечтали переехать в свой дом”: семья из Казани рассказала о загородной жизни

клопы квартирные

Новости Татарстана

15 часов назад

Леонид Слуцкий прокомментировал скандал вокруг сериала «Слово пацана»

Интересное в Казани

4 дня назад

У юных жителей Казани появится возможность внести свой вклад в разработку уникальной концепции интерьеров строящейся станции казанского метрополитена.

возрастной макияж в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

15 часов назад

Американский баскетболист пояснил, почему хочет остаться играть в УНИКСе

Новости Татарстана

21 час назад

Прокурор Татарстана недоволен службами в Альметьевске

Новости Татарстана

17 часов назад

В районах Татарстана растет заболеваемость ВИЧ

Новости Татарстана

день назад

Из Набережных Челнов на СВО отправилась новая группа бойцов

Новости Татарстана

день назад

72 тысячи рублей - идеальный размер пенсии для казанцев

Лонгриды
15 часов назад

«Сверхъестественные силы нас преследовали»: в Казани состоялась премьера фильма «Кахексия»

«Сверхъестественные силы нас преследовали»: в Казани состоялась премьера фильма «Кахексия»

Новости Татарстана

6 минут назад

Столяров прокомментировал отношение «Игр будущего» с Олимпиадой

Интересное в Казани

день назад

“Мы давно мечтали переехать в свой дом”: семья из Казани рассказала о загородной жизни

Новости Татарстана

11 минут назад

В Нижнекамске планируют строительство делового центра

Новости Татарстана

14 часов назад

В Алексеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП
В Казани за сутки случилось 195 ДТП, погиб человек
Новости Казани
2 дня назад

В Казани за сутки случилось 195 ДТП, погиб человек

Новости Татарстана

15 часов назад

Американский баскетболист пояснил, почему хочет остаться играть в УНИКСе

Новости Татарстана

15 часов назад

Леонид Слуцкий прокомментировал скандал вокруг сериала «Слово пацана»

Новости Татарстана

16 часов назад

Казань вошла в топ-5 городов для командировок

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни