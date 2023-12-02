В Нижнекамске планируют строительство делового центра

В Нижнекамске активно обсуждает проект создания многофункционального делового центра в 15-м микрорайоне, на пересечении проспекта химиков и проспекта Вахитова. По информации, опубликованной в паблике «Градостроитель Нижнекамска», в центре планируется разместить различные заведения общественного питания, апарт-отель, центр поддержки предпринимательства, конференц-зал, визит-зал и офисный центр.

Кроме того, рядом с деловым центром планируется создание бульвара с торговыми площадями на первых этажах и многоуровневым паркингом. Все остальные территории 15-го микрорайона предполагается застроить новыми комфортабельными жилыми комплексами. В администрации отмечают, что в Нижнекамске не хватает современных, качественных офисных помещений.