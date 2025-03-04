В Нижнекамске на пожаре спасли 4 человек

В сообщении говорится о пожаре, произошедшем в квартире на 4 этаже пятиэтажного дома коридорного типа.

Пожарные использовали спасательные устройства капюшонного типа, чтобы эвакуировать 4 человека из соседних квартир. Пострадавших нет. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров, пожар был ликвидирован.

Ранее мы писали о том, что на строительство поликлиники в Казани было выделено 1,2 млрд рублей.

Средства для реализации проекта поступят как из федерального, так и из республиканского бюджетов.