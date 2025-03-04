На строительство поликлиники в ЖК «Весна» было выделено 1,2 млрд рублей

На строительство поликлиники в жилом комплексе «Весна» власти выделили 1,2 млрд рублей, что значительно превышает первоначально предусмотренную сумму.

Средства для реализации проекта поступят как из федерального, так и из республиканского бюджетов. Согласно информации о госзакупках, завершение строительства запланировано на декабрь этого года.

Поликлиника, получившая номер 20, будет располагаться на улице Умырзая. На выделенные средства подрядчики проведут земляные работы, установят сваи, займутся фасадными и отделочными внутренними работами, построят конструкцию и оборудуют крышу. Также в проект входит монтаж наружных инженерных систем (канализация, водоснабжение, отопление), установка технологического оборудования и благоустройство окружающей территории.