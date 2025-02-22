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В Нижнекамске можно принять участие в эстафете «капсула времени»

В капсуле уже находятся воспоминания и советы

pixabay.com

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В Нижнекамске, в рамках Года защитника Отечества, стартовала эстафета по заполнению «капсулы времени». Мэр города Рамиль Муллин сообщил, что в капсуле уже находятся воспоминания и советы ветеранов Великой Отечественной войны, а также пожелания военнослужащих.

Он добавил, что на праздновании 80-летия Победы будет помещено послание от молодежи города. Это будет обращение к тем, кто через 20 лет будет отмечать столетие Великой Победы. По его словам, это не только дань памяти героям прошлого, но и символическая связь между поколениями, которая играет важную роль для всех.

Ранее мы писали о том, что 22-летняя Алина Загитова выступила с номером на льду Амура.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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