В Нижнекамске можно принять участие в эстафете «капсула времени»

В Нижнекамске, в рамках Года защитника Отечества, стартовала эстафета по заполнению «капсулы времени». Мэр города Рамиль Муллин сообщил, что в капсуле уже находятся воспоминания и советы ветеранов Великой Отечественной войны, а также пожелания военнослужащих.

Он добавил, что на праздновании 80-летия Победы будет помещено послание от молодежи города. Это будет обращение к тем, кто через 20 лет будет отмечать столетие Великой Победы. По его словам, это не только дань памяти героям прошлого, но и символическая связь между поколениями, которая играет важную роль для всех.

Ранее мы писали о том, что 22-летняя Алина Загитова выступила с номером на льду Амура.