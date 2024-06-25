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В казанском суде мужчину обвиняют в истязании жены

Не приходил на допросы, а при виде полицейских пытался убежать

pixabay.com

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В казанском суде оказался Дмитриий Синьков, который обвиняется в избиении своей экс-супруги.

По информации следствия, мужчина периодически избивал жену из ревности и просил ее сознаться в изменах.

25 июня 2024 года, в суде был допрошен свидетель. Об агрессоре женщина отзывается негативно. Участница заседания сообщила, что Дмитрий человек очень грубый и вспыльчивый. По ее словам, он не приходил на допросы, а при виде полицейских пытался убежать.

Синьков же заявил, что не появлялся на допросах, потому что в повестках не было даты и времени, а также добавил, что у него был больничный.

При этом, бывшая жена Дмитрия планирует написать жалобу в коллегию на его защитницу, которая, как она сказала, оскорбила ее в ходе выступления в суде, пишет "Татар-информ".

Ранее мы писали о том, что татарстанка ударила сотрудницу РЖД в электричке и сорвала стоп-кран.

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