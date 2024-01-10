В Нижнекамске был запущен новый автобусный маршрут

9 января в Нижнекамске запустили новый автобусный маршрут, предназначенный для проезда в промышленную зону.

Автобус под номером 45-НШЗ следует по следующему маршруту: проспект Мира – проспект Вахитова – улица Соболековская – улица 2-я Промышленная. Об этом сообщила пресс-служба администрации.





Первый автобус стартует в 6 утра от остановки 45-й микрорайон, а его конечной остановкой является НШЗ.Последний рейс от остановки «45-й микрорайон» отправляется в 17:46, а обратный рейс с НШЗ начинается в 18:21.

Ранее, мэр Челнов предложил отстранять управляющие компании, которые не чистят снег.