Мэр Челнов предложил отстранять управляющие компании, которые не чистят снег

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев выступил с предложением об отстранении управляющих компаний, которые систематически не выполняют свои обязательства. Для выполнения цели он потребовал подключить к работе прокуратуру и жилищную инспекцию. О своем намерении глава города заявил на аппаратном совещании.

Магдеев считает, что недопустимо оставлять бесследно работу или недоработку городских УК. Ведь снег должен убираться вовремя, так как есть специально прописанные нормативы.

И если УК из года в год не выполняет требования и обязательства, она должна быть отстранена от управления, добавил градоначальник.

Ранее, омбудсмен РТ Волынец призвала помечать контент, содержащий опасные «игры» с детьми.