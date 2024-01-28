В начале недели в Татарстане ожидается туман

Гидрометцентр РТ сообщил о предстоящем ухудшении погодных условий. Ночью и утром 29 января на территории всего региона, а также в Казани, ожидается туман и ухудшение видимости.



Начало недели будет характеризоваться облачной погодой и небольшими осадками в виде снега. Скорость ветра достигнет до 9 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до -8...-13 градусов, местами до -20 градусов. Днем температура воздуха составит от -3 до -8 градусов. На дорогах может быть гололед.

Ранее, стало известно, что прокуратура проведет проверку по факту возгорания в казанской городской больнице.