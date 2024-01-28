Прокуратура проведет проверку после пожара в казанской больнице

Прокурор РТ Альберт Суяргулов выдал поручение о проведении проверки по поводу возгорания, которое произошло в городской больнице №18 в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Прокуратура Приволжского района города совместно с профильными специалистами проведет анализ соблюдения норм пожарной безопасности. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры.

Ранее, в Казани загорелась 18 городская больница. Было эвакуировано 23 человека, пострадавших нет.

Напомним, в центре Казани 14 января, загорелось здание, где располагался банкетный зал и гостиница «Астория».