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Прокуратура проведет проверку после пожара в казанской больнице

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Прокурор РТ Альберт Суяргулов выдал поручение о проведении проверки по поводу возгорания, которое произошло в городской больнице №18 в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура Приволжского района города совместно с профильными специалистами проведет анализ соблюдения норм пожарной безопасности. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры.

Ранее, в Казани загорелась 18 городская больница. Было эвакуировано 23 человека, пострадавших нет.

Напомним, в центре Казани 14 января, загорелось здание, где располагался банкетный зал и гостиница «Астория».

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