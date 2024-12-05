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В Набережных Челнов назвали себестоимость одной поездки в автобусе

В Набережных Челнах себестоимость поездки на ав...

pro город

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В Набережных Челнах себестоимость поездки на автобусе составляет 71 рубль, однако пассажиры оплачивают билет всего 35 рублей. Об этом сообщил Фарид Салахов, руководитель исполкома Автограда.

Следует отметить, что стоимость билета составит 71 рубль.

Салахов отметил, что в 2025 году стоимость проезда будет установлена Госкомитетом РТ по тарифам.

Ранее стало известно, что на территории Татарстана начнется позже обычного горнолыжный сезон из-за аномального тепла в ноябре.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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