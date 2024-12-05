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В Татарстане начнется позже обычного горнолыжный сезон из-за аномального тепла

Горнолыжные курорты Татарстана в этом сезоне от...

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В этом зимнем сезоне горнолыжные курорты Татарстана начинают свою работу позже, чем обычно из-за аномально теплого ноября. Об этом сообщают представители популярных горнолыжных комплексов республики.

В «Свияжских холмах», которые находятся в Верхнеуслонском районе, и в альметьевском комплексе «Ян» подготовка к открытию сезона стартовала 27 ноября. Однако из-за нестабильных погодных условий, когда температура воздуха колеблется, на поверхности земли образуется ледяная корка, что осложняет процесс подготовки.

В горнолыжных комплексах «Федотово» в Заинском районе и «Медная гора» в Кукморе работы по подготовке к зимнему сезону ещё не стартовали, и сроки открытия горнолыжных трасс пока не установлены.

Пока не известна стоимость подъёма на вершины трасс в этом году, но в «Свияжских холмах» сообщили, что цены могут вырасти на 10–15% по сравнению с предыдущим сезоном.

В то же время, в пяти часах езды от столицы Татарстана, на курорте «Нечкино» в Сарапульском районе Удмуртской Республики, подготовка к зимнему сезону стартовала 15 ноября. В настоящее время горнолыжный комплекс функционирует в ежедневном режиме, пишет «БИЗНЕС Online».

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