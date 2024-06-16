Горздрав Набережных Челнов

В челнинской Городской больнице №5 врачи помогли пациенту, который случайно выстрелил себе в голову из ружья для подводной охоты.

Мужчина перезаряжал ружьё, услышал подозрительное шипение и поднёс оружие к уху. Но ружьё неудачно выпало из рук и наконечник гарпуна вошёл в голову рыбака.

Врачи больницы — офтальмолог Айзат Тимиров, челюстно-лицевой хирург Баин Дёмкин и реаниматолог Павел Егоров, — провели сложную операцию по удалению наконечника ружья и спасению глаза пациента.

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