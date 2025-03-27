В Набережных Челнах умер акушер-гинеколог Тагир Закиров

Стало известно о смерти Тагира Ахметовича Закирова — врача-акушера-гинеколога, который многие годы посвятил работе в городской больнице №5.

Фото: Управление здравоохранения по г.Набережные Челны.

Отмечается, что он был не только профессионалом высокого уровня, но и чутким, доброжелательным человеком. Свой путь в медицине в Набережных Челнах он начал в 1985 году, а свыше трёх десятилетий проработал в пятой больнице, оказывая помощь в самых непростых случаях. Его общий медицинский стаж составил 47 лет, которые он полностью посвятил служению людям.

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