В Набережных Челнах скончалась врач и заведующая поликлиникой Галина Моисенко

В Набережных Челнах, в возрасте 66 лет не стало заведующей дневного стационара поликлиники №5 Галины Моисенко.

В сфере здравоохранения она работала больше 43 лет. В 1981 году она заняла должность цехового врача-терапевта. С декабря 2003 года начала работать заведующей дневным стационаром, в общей сложности отработав там порядка 20 лет.

В управлении здравоохранения города сообщили, что она была хорошим человеком и профессионалом. Среди пациентов и коллег пользовалась большим уважением.

Ранее, стало известно, что в Челнах смогут проводить операции по пересадке сердца.