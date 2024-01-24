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· Артем Акчурин

В Набережных Челнах смогут проводить операции по пересадке сердца

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В 2024 году в Набережных Челнах планируется реализация операций по пересадке сердца. Об этом сообщает Минздрав Татарстана.

На сегодняшний день республиканская клиника считается одним из ведущих ВПМ-центров, расположенных в регионах страны. Процент выживаемости после проведения операций, конкурирует с лучшими клиниками мира.

В текущем году на базе Больницы Скорой Медицинской Помощи в Набережных Челнах планируется проведение операций по пересадке сердца.

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