В Набережных Челнах потратят 100 млн рублей на замену футбольного поля

В Набережных Челнах планируется заменить футбольное поле на искусственный газон. Информацию об этом объявил мэр города Наиль Магдеев. Для финансирования данного проекта мэр обратился за помощью к главе Татарстана Рустаму Минниханову. Общая стоимость реконструкции стадиона превышает 100 млн рублей.



По информации Магдеева, начать работы планируется в мае 2024 года. Замена травы на искусственный газон будет выполнена с применением передовых технологий. Дальнейшая реконструкция трибун будет проведена по мере поступления финансирования.

«Все будет осуществляться поэтапно», — подчеркнул мэр города.



В марте 2020 года главный тренер казанского клуба «Рубин» Леонид Слуцкий выразил желание проводить тренировки на Центральном стадионе. Это вызвано тем, что на базе команды в Соцгороде используется искусственный газон с искусственными волокнами, в то время как на Центральном стадионе города имеется натуральный газон.

