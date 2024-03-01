В Набережных Челнах потратят 100 млн рублей на замену футбольного поля
chelny-biz.ru
В Набережных Челнах планируется заменить футбольное поле на искусственный газон. Информацию об этом объявил мэр города Наиль Магдеев. Для финансирования данного проекта мэр обратился за помощью к главе Татарстана Рустаму Минниханову. Общая стоимость реконструкции стадиона превышает 100 млн рублей.
По информации Магдеева, начать работы планируется в мае 2024 года. Замена травы на искусственный газон будет выполнена с применением передовых технологий. Дальнейшая реконструкция трибун будет проведена по мере поступления финансирования.
«Все будет осуществляться поэтапно», — подчеркнул мэр города.
В марте 2020 года главный тренер казанского клуба «Рубин» Леонид Слуцкий выразил желание проводить тренировки на Центральном стадионе. Это вызвано тем, что на базе команды в Соцгороде используется искусственный газон с искусственными волокнами, в то время как на Центральном стадионе города имеется натуральный газон.
Болельщики также высказывают мнение, что предпочтительнее использовать Центральный стадион или базу для проведения игр, чем играть на «Ак Барс Арене».
Ранее, Джесси Блэкер рассказал, за счёт чего «Автомобилисту» удалось победить «Ак Барс».