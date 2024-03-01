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Джесси Блэкер рассказал, за счёт чего «Автомобилисту» удалось победить «Ак Барс»

Джесси Блэкер рассказал, за счёт чего «Автомобилисту» удалось победить «Ак Барс»

РИА Новости

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Канадский защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер, у которого также есть гражданство Казахстана, выразил свои мысли о победе его команды в первой игре серии первого раунда Кубка Гагарина - 2024 над казанским «Ак Барсом» со счетом 2:1 (1:0).

Он отметил, что был осведомлен о том, что соперник начнет игру агрессивно, а также понимал, что будет трудная и продолжительная серия матчей. Блэкер подчеркнул, что для победы над такой командой необходимо отдавать все силы и проявлять максимальное усилие в каждом матче.


Он также отметил, что его команда начала матч сильно, забросив два гола со стандартных ситуаций. Далее было много правильных действий и самопожертвования через блокированные броски. Блэкер подчеркнул, что команда проделала отличную работу.

Напомним, что во время регулярного чемпионата Блэкер принимал участие в 50 матчах за «Автомобилист», где он записал на свой счет 14 (4+10) результативных действий при показателе полезности «-1».

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