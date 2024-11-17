В Набережных Челнах появились проекционные пешеходные переходы на проспекте Яшьлек

В Набережных Челнах на проспекте Яшьлек появились новые пешеходные переходы с проекцией. Об этом в своём аккаунте в социальной сети сообщил генеральный директор ООО «ПАД» Марат Анисимов.

Переходы расположены в районе остановок общественного транспорта «Детсады» и «Поликлиника», что делает их наиболее заметными и удобными для перехода.

Анисимов отметил, что по вечерам включаются специальные проекторы, которые освещают проспект и прилегающие улицы.

Ранее стало известно, что Гидрометцентр предупреждает о тумане на территории Татарстана.