В Набережных Челнах появились проекционные пешеходные переходы на проспекте Яшьлек
В Набережных Челнах на проспекте Яшьлек появились новые пешеходные переходы с проекцией. Об этом в своём аккаунте в социальной сети сообщил генеральный директор ООО «ПАД» Марат Анисимов.
Переходы расположены в районе остановок общественного транспорта «Детсады» и «Поликлиника», что делает их наиболее заметными и удобными для перехода.
Анисимов отметил, что по вечерам включаются специальные проекторы, которые освещают проспект и прилегающие улицы.
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