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В Набережных Челнах появились проекционные пешеходные переходы на проспекте Яшьлек

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В Набережных Челнах на проспекте Яшьлек появились новые пешеходные переходы с проекцией. Об этом в своём аккаунте в социальной сети сообщил генеральный директор ООО «ПАД» Марат Анисимов.

Переходы расположены в районе остановок общественного транспорта «Детсады» и «Поликлиника», что делает их наиболее заметными и удобными для перехода.

Анисимов отметил, что по вечерам включаются специальные проекторы, которые освещают проспект и прилегающие улицы.

Ранее стало известно, что Гидрометцентр предупреждает о тумане на территории Татарстана.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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