Гидрометцентр предупреждает о тумане в Татарстане
Жителей Татарстана предупреждают об ухудшении погоды.
По информации Гидрометцентра РТ, в понедельник, 18 ноября, ночью и утром на территории республики ожидается туман.
Кроме того, прогнозируется усиление ветра. Порывы ветра могут достигать 15-17 метров в секунду.
Ранее стало известно что футболист Смолов предложил вознаграждение за информацию об украденных часах в Казани.
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