Гидрометцентр предупреждает о тумане в Татарстане

Жителей Татарстана предупреждают об ухудшении погоды.

По информации Гидрометцентра РТ, в понедельник, 18 ноября, ночью и утром на территории республики ожидается туман.

Кроме того, прогнозируется усиление ветра. Порывы ветра могут достигать 15-17 метров в секунду.

Ранее стало известно что футболист Смолов предложил вознаграждение за информацию об украденных часах в Казани.