Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани наказали воспитателей, забывших полуторагодовалого ребёнка на улице

Прокуратура провела проверку и выявила нарушени...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В Казани сотрудники частного детского сада понесли ответственность после случая с полуторагодовалым ребёнком, которого забыли на улице после прогулки.

О происшествии стало известно 10 января, когда в соцсетях появилась информация от прохожей, обнаружившей малыша без присмотра. Женщина отвела его обратно в детский сад. По её словам, ребёнок мог находиться на улице около часа в непосредственной близости от парковки, что представляло опасность.

Прокуратура провела проверку и выявила нарушения в обеспечении безопасности воспитанников. В результате четверо сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности, а руководству детского сада вынесено представление. Также Роспотребнадзор Татарстана рассмотрит постановление прокурора в отношении владельца учреждения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Акула напала на 44-летнюю российскую туристку на Мальдивах

Интересное в Казани

23 часа назад

Где жить? Разбираем коттеджный поселок Каймары в 5 километрах от Казани

я не попадал в плохую компанию я понял что плохая компания это был я

Не у нас

21 час назад

В Германии родители насиловали 2 дочерей под препаратами ради контента

Гид по скидкам Казани

4 дня назад

Любоваться рассветом и танцевать под дождем: 5 незабываемых идей для свиданий в Казани

роспись ногтей в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

Казанцам выставили счет до 8 тысяч рублей за отопление в аномально теплый январь

Новости Казани

день назад

Около казанского аэропорта скопились машины скорой помощи

Новости Татарстана

день назад

Госкомитет Татарстана по тарифам напомнил нормы температур в дмах зимой

Новости Казани

день назад

В Казани осудили 3 студентов из Египта и Алжира, которые изнасиловали ребенка

Не у нас

день назад

Мать умершего в ТЦК мобилизованного из Запорожья обвинила военкомов в пытках
Новости Казани
19 часов назад

Казанский хоккеист поддержал 10-летнего болельщика, задержанного полицией

4 февраля мальчик пришёл на выездной матч с «Ак...

Не у нас

16 минут назад

Самолёт Airbus A320 распилили на пшеничном поле под Новосибирском

Интересное в Казани

23 часа назад

Пора менять работу? Тест для казанцев, который поможет найти классную вакансию

Новости Казани

46 минут назад

Казанского 17-летнего подростка будут судить за госизмену

Не у нас

час назад

Хирурги в Казани провели уникальную операцию и спасли 75-летнюю пациентку
В Казани наказали воспитателей, забывших полуто...
Новости Казани
час назад

В Казани наказали воспитателей, забывших полуторагодовалого ребёнка на улице

Новости Казани

2 часа назад

На трассе М-7 у Залесного случилось ДТП: движение осложнено

Новости Казани

2 часа назад

В Казани перенесли на 21 февраля суд по факту гибели чиновника

Новости Татарстана

3 часа назад

В Республике Татарстан разъяснили, в каких случаях могут изъять заброшенные земли
Идеи есть! Показываем небанальные варианты: что...
Интересное в Казани
6 дней назад

Идеи есть! Показываем небанальные варианты: что дарить и куда идти на грядущие праздники в Казани