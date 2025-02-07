В Казани наказали воспитателей, забывших полуторагодовалого ребёнка на улице

В Казани сотрудники частного детского сада понесли ответственность после случая с полуторагодовалым ребёнком, которого забыли на улице после прогулки.

О происшествии стало известно 10 января, когда в соцсетях появилась информация от прохожей, обнаружившей малыша без присмотра. Женщина отвела его обратно в детский сад. По её словам, ребёнок мог находиться на улице около часа в непосредственной близости от парковки, что представляло опасность.

Прокуратура провела проверку и выявила нарушения в обеспечении безопасности воспитанников. В результате четверо сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности, а руководству детского сада вынесено представление. Также Роспотребнадзор Татарстана рассмотрит постановление прокурора в отношении владельца учреждения.