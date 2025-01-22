В Челнах из-за пожара в санатории эвакуировали 64 человека

В Набережных Челнах из-за пожара в одном из корпусов санатория «Жемчужина» эвакуировались более 60 человек, включая постояльцев и сотрудников. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Возгорание произошло в здании на Мелекесской улице. Сообщение о пожаре поступило в 07:44. На место были направлены пожарные подразделения по третьему номеру сложности вызова. Прибыв на место, специалисты обнаружили, что на третьем этаже второго корпуса горит помещение. До их приезда 64 человека смогли покинуть здание самостоятельно.

Огонь удалось локализовать к 08:00 на площади 6 квадратных метров, а полностью ликвидировать его к 08:15. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.

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