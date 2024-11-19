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В МВД прокомментировали случай с неходячей пенсионеркой в ГАИ

18 ноября татарстанец привез свою маму и докуме...

Жесть Казани

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В МВД прокомментировали случай с неходячей женщиной в отделении полиции.

Появились сведения о том, что 15 ноября с пр. Чулман было эвакуировано «Шевроле Нива» за нарушение ПДД.

В министерстве заявили, что в отделение ГАИ прибыл сын 72-летней владелицы машины, но без соответствующих документов. Местному жителю предложили оформить документы должным образом, иначе, за авто должен прийти собственник.

18 ноября татарстанец привез свою маму и документы на машину, после чего правоохранители выдали транспорт хозяйке. В посте говорится, что женщина неходячая, и сотрудники ГАИ принудили сына принести ее в отделение на руках. При этом, на камерах видно, как после получения документов, женщина сама дошла да автомобиля.

Ранее мы писали о том, что в Азнакаево Татарстане мать подозревается в истязании дочери.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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