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· Артем Акчурин

В Минстрое Татарстана во время праздников в системе ЖКХ устранили 93 аварии

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Отдел оперативной работы министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики зарегистрировал 93 аварийных случая в период с 30 декабря по 8 января.

Большая часть обращений связана с проблемами температуры горячего водоснабжения. Инициативные меры были приняты управляющими организациями сотрудничающими с диспетчерской службой.

Алексей Фролов, первый заместитель главы министерства, отметил, что все замечания были оперативно устранены.

В частности, 41 обращение было связано с проблемами холодного водоснабжения, в том числе 33 аварии в Казани, по одной в Зеленодольске, Бугульме, Камско-Устьинске, Новошешминске, Лаишевске, Муслюмовске, Сабинске и Набережных Челнах.

В то же время, по горячему водоснабжению было зафиксировано 31 обращение, включая 27 аварий в Нижнекамском районе, 3 в Казани и 1 в Челнах. Дополнительно, 10 случаев аварийного характера относятся к теплоснабжению, в том числе 7 аварий в Казани, а также по одной в Зеленодольске и Бугульме, а также в Челнах.

Кроме того, было зафиксировано 9 сигналов по газоснабжению в Казани и 2 сигнала по электроснабжению в высокогорском и Кайбицком районах.

Ранее, Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев предложил отстранить управляющие компании, которые систематически не выполняют свои обязательства.

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