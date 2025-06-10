В Минобороны России сообщили, что над Татарстаном сбили 4 БПЛА

Министерство обороны сообщило, что в период с 21:50 9 июня по 05:50 10 июня системы ПВО перехватили и уничтожили 102 украинских БПЛА самолетного типа, среди которых 4 аппарата были сбиты над Республикой Татарстан.

Ранее мы писали о том, что жители Нижнекамска и Елабуги сообщили о серии взрывов. В ответ в регионе активирована система ПВО.