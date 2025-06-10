Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Минобороны России сообщили, что над Татарстаном сбили 4 БПЛА

В период с 21:50 9 июня по 05:50 10 июня систем...

pixabay

Подписаться на Дзен.канал

Министерство обороны сообщило, что в период с 21:50 9 июня по 05:50 10 июня системы ПВО перехватили и уничтожили 102 украинских БПЛА самолетного типа, среди которых 4 аппарата были сбиты над Республикой Татарстан.

Ранее мы писали о том, что жители Нижнекамска и Елабуги сообщили о серии взрывов. В ответ в регионе активирована система ПВО.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Батюшка рассказал, почему в церквях не пускают женщин в брюках

Не у нас

день назад

У берегов Аляски сняли на камеру загадочный золотой шар

какое средство эффективное от клопов

Новости Казани

21 час назад

В микрорайоне Юдино люди заметили чёрный дым

Новости Казани

17 часов назад

В Казани студент упал из окна высотки на Глушко и погиб

свадебный френч в Ростове-на-Дону

Не у нас

день назад

141 случай сифилиса у мигрантов выявили в Тульской области в 2024 году

Не у нас

день назад

Пророчество Серафима Саровского уже началось: что он говорил о России

Новости Казани

19 часов назад

В Казани на Завойского мужчина упал с 4 этажа на дворника
Новости Казани
21 час назад

В Казани 9 июня стартует фестиваль «Науруз» с участием театров из разных стран

Открытие состоится на сцене нового здания театр...

Новости Татарстана

24 минуты назад

В Минобороны России сообщили, что над Татарстаном сбили 4 БПЛА

Не у нас

34 минуты назад

Физики рассказали, что путешествия во времени без изменения истории возможны

Не у нас

час назад

Ученые: Чашка фасоли в день защитит сердце и снизит холестерин

Не у нас

час назад

Ученые рассказали, почему леса Амазонии не восстанавливаются
Сотрудники МЧС в Нижнекамске провели гендер-пати
Новости Татарстана
20 часов назад

Сотрудники МЧС в Нижнекамске провели гендер-пати

Не у нас

час назад

Ведомости: с 1 июля в РФ вырастут тарифы ЖКХ

Не у нас

час назад

США — угроза экологии Европы: выбросы сланцевого газа в 20 раз выше нормы

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане были сбиты БПЛА
Скатерть-самобранка с бесплатной доставкой: рас...
Интересное в Казани
5 дней назад

Скатерть-самобранка с бесплатной доставкой: рассказываем, как устроить пикник в Казани без готовки и стресса