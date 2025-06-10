В Татарстане были сбиты БПЛА
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Татарстан подвергся атаке беспилотников. Жители Нижнекамска и Елабуги сообщили о серии взрывов. В ответ в регионе активирована система ПВО.
В аэропорту «Бегишево» введен план «Ковер», что привело к задержке рейсов на вылет и прилет.
Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил, что беспилотный летательный аппарат был уничтожен.
Он подчеркнул, что все экстренные службы сработали оперативно. Система безопасности функционировала без сбоев, пострадавших и разрушений нет, а работа предприятий продолжалась в обычном режиме.
Кроме того, мэр Елабуги Рустем Нуриев отметил, что 10 июня рано утром в Елабужском районе была успешно отражена атака БПЛА.
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