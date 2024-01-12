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В метро Казани оплату проезда по лицу запустят в 2024 году

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В казанском и других метрополитенах городов России в 2024 году запустят оплату проезда с помощью биометрических данных. Об этом сообщает гендиректор АО «Центр Биометрических Технологий» Владислав Поволоцкий.

Поволоцкий считает, что благодаря этой технологии граждане получат единый инструмент по управлению своей биометрией.

Напомним, что Центр биометрических технологий в 2023 году запустил приложение «Госуслуги Биометрия».

Стоит отметить, что для установки необходимых конструкций в казанском метрополитене на 11 станциях может быть затрачено порядка 22 млн рублей.

Ранее, жители Казани пожаловались на неподходящий часовой пояс.

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