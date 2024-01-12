Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Казанцы пожаловались на неподходящий часовой пояс

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В социальных сетях жительница Казани негативно высказалась по поводу текущего часового пояса, так как он приносит много неудобств. Ее высказывание не осталось без поддержки других горожан столицы РТ.

Жители заявили, что Татарстан по примеру других регионов, таких как Башкортостан или Самарская область, могут воспользоваться другим часовым поясом.

Однако, ряд других комментаторов оказались против таких изменений.

Напомним, что астрономическая разница между Казанью и Москвой составляет 45 минут.

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