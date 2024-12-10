В мэрии Челнов 2 раза ошиблись при отчетах перед жителями о проделанной работе

Сотрудники администрации Челнов похвастались благоустройством лестницы около детсада. Вот только местные жители сообщили, что ничего не поменялось.

Не так давно люди жаловались на то, что на месте нет перил возле скользкого спуска в 39-м комплексе. Там стали часто падать граждане. Спустя 3 дня в мэрии сообщили, что проблема уже устранена. Как оказалось, перила поставили в 49-м комплексе.

В мэрии рассказали, что к ним обратились жители строения 49/05. Специалисты поблагодарили людей, которые увидели неточность.

Ранее мы писали о том, что в Казани ликвидировали свалку строительных отходов у детсада. Местные жители обратились в Министерство экологии по Республике Татарстан.

Исполнительному комитету Казани эксперты уже направили предостережение о том, что такие действия недопустимы.