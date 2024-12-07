В Мензелинском районе 7 декабря произошло смертельное ДТП

7 декабря 2024 года, в Мензелинском районе Республики Татарстан водитель, который был за рулем автомобиля BMW, не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся. Об этом рассказали в телеграм-канале Государственной автомобьильной инспекции Татарстана.

Как итог, к несчастью, водитель умер на месте дорожного происшествия. Выяснилось, что пассажир с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение в Набережных Челнах.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Сотрудники Госавтоинспекции МВД по региону призывают соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы писали о том, что суд приостановил дело о взыскании с экс-главы 2 районов Казани 308 млн рублей. Сперва над делом работали в Кировском райсуде Казани, однако спустя некоторое время рассмотрение перенесли в Верховный суд Татарстана.