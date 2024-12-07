Суд приостановил дело о взыскании с экс-главы 2 районов Казани 308 млн рублей

В Татарстане суд на время остановил дело о взыскании 308 млн рублей с экс-главы Кировского и Московского районов столицы региона Сергея Миронова. Причина - это дело нельзя рассмотреть до момента вынесения решения по другому делу. Сведения появились в картотеке.

Сперва над делом работали в Кировском райсуде Казани, однако спустя некоторое время рассмотрение перенесли в Верховный суд Татарстана. Там иск, который подал прокурор, рассматривается с марта. Известно, что состоялось уже 12 заседаний.

В ведомстве сообщили, что фактический хозяин имущества на 308 млн - Миронов. Оказалось, что фигурант оформил свое имущество на близких — они также выступают ответчиками в суде. Выяснилось, что у бывшего чиновника есть квартиры, нежилые помещения, дома, участки земли и машино-места.

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