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В МЧС Татарстана призвали воздержаться от купания

Гаязова сообщила, что температура воды, несмотр...

pixabay.com

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Жителей РТ призвали не купаться сейчас несмотря на тепло. По причине уменьшения светового дня вода не прогревается также, как и в летнее время. Об этом рассказала врио замруководителя ГУ МЧС РФ по Татарстана Регина Гаязова.

Гаязова сообщила, что температура воды, несмотря теплый период, все равно становится ежедневно ниже.

По информации МЧС, температура воды сейчас - примерно +17...+18 градусов, и она уже небезопасна. Специалист подчеркнула, что при такой температуре вода не пригодна для плавания, пишет «Татар-информ».

Лебеденко про Кристиана Ансальди: «Мог без штанов в автобусе висеть».

В январе 2011 года в команду «Рубин» пришел бывший нападающий клубов «Ростова» и «Сатурна» Игорь Лебеденко. Мужчина не закрепился в основе и в следующем году уехал из Казани. За это время у него появились интересные истории о проведенном времени в столице Татарстана.

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