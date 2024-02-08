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В массовой драке на Кул Гали участвовали казанские группировки

В массовой драке на Кул Гали участвовали казанские группировки

kazanreporter.ru

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Конфликт, который привел к массовой потасовке в ночное время на улице Кул Гали в Казани, по информации источников «БИЗНЕС Online» в правоохранительных органах, мог возникнуть из-за разногласий в связи с деньгами, отправленными на незаконное обналичивание.

Сообщается, что в потасовке участвовали представители двух казанских группировок — «Новотатарские» и «Вторые Горки». По сообщениям, к последним были претензии о невозврате средств, которые, предположительно, заказчик попросил обналичить.


Видео инцидента, снятое на месте, появилось сегодня днем в телеграм-каналах. На видеозаписях видно, как несколько десятков человек ссорятся прямо на проезжей части, после того как группа заблокировала автомобиль Kia Optima на дороге. У одного из участников был обнаружен пистолет, а у другого — ракетница.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). В настоящее время правоохранительные органы МВД работают над идентификацией участников драки, а контроль за расследованием осуществляется прокуратурой.

Ранее, участники банды, обокравшей мать погибшего на СВО, отделались условкой.

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