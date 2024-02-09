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В Мамадыше перенесли открытие парка зимних и экстремальных видов спорта

В Мамадыше перенесли открытие парка зимних и экстремальных видов спорта

mamadysh-rt.ru

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В Мамадыше перенесли открытие парка зимних и экстремальных видов спорта, которое должно было произойти 9 февраля в 9:00 перед началом SunnyFest, как сообщила пресс-служба района.

Сумма бюджета, выделенного на возведение этого парка, составила более 100 млн рублей, из которых 80 млн поступили из федерального бюджета, а 22 млн из республиканского и местного источников финансирования.

Несмотря на то, что открытие парка было временно отложено, сейчас объект полностью готов, и все работы были завершены в установленные сроки.

В парке спортивных развлечений будет предоставляться прокат спортинвентаря. Также там были обустроены трассы с разнообразными уклонами. Специально для детей и всех желающих прокатиться на тюбингах будут функционировать отдельные спуски с подъемниками.

Информация о новых датах открытия парка пока неизвестна.

Ранее, в сети появились правила фотографирования с Мизулиной в Казани.

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